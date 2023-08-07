InfoBRICS: Зеленский, вероятно, не одобрит решение США потратить деньги для Украины на Тайвань

Военный аналитик Драго Босник выразил мнение, что намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в статье для InfoBRICS.

«Теперь, похоже, Зеленскому придётся научиться делиться «помощью» для «свободы и демократии», — сказал Босник.

Ранее сообщалось, что Байден запросит у конгресса деньги на оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины.

Также в Пентагоне заявили о готовности одновременно снабжать оружием Тайвань и Украину.

Кроме того, поступала информация, что Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн.