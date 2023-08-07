InfoBRICS: Зеленский, вероятно, не одобрит решение США потратить деньги для Украины на Тайвань
Об этом говорится в статье для InfoBRICS.
«Теперь, похоже, Зеленскому придётся научиться делиться «помощью» для «свободы и демократии», — сказал Босник.
Ранее сообщалось, что Байден запросит у конгресса деньги на оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины.
Также в Пентагоне заявили о готовности одновременно снабжать оружием Тайвань и Украину.
Кроме того, поступала информация, что Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн.