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Экс-адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к крупной войне в Африке

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Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил мнение, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте.

«Приведёт ли это к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Ставридиса, это стало бы «значительным и разрушительным событием».

Ранее политический обозреватель Мамаду Сиссе объяснил отличие ситуации в Нигере от аналогичных в иных странах.

Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру.

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