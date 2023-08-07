Экс-адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к крупной войне в Африке

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил мнение, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте.

«Приведёт ли это к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Ставридиса, это стало бы «значительным и разрушительным событием».

Ранее политический обозреватель Мамаду Сиссе объяснил отличие ситуации в Нигере от аналогичных в иных странах.

Также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру.