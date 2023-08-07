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Бывший экономист МВФ Ву спрогнозировал завершение контрнаступления ВСУ в ближайшие недели

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Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву заявил в подкасте RT Going Underground, что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя.

По его словам, «разочаровывающее» контрнаступление Украины «сходит на нет».

При этом Ву подчеркнул, что российские военные учитывают свои прошлые ошибки и постоянно учатся. А технологическое развитие российских войск, как отметил бывший экономист, «буквально похоже на революцию».

«Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало», — сказал Ву.

Ранее экс-морпех ВС США Брайан Берлетик заявил, что по итогам контрнаступления ВСУ будут разбиты.

Также в NBC отметили, что американские чиновники разочарованы контрнаступлением ВСУ.

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