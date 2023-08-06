Рябков: Россия постоянно заявляет Западу демарши по ситуации с безопасностью в Чёрном море
- РИА Новости
«Демарши по той линии, которую проводят западники во главе с США и Великобританией в этой ситуации, проводятся постоянно на разных уровнях», — цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, Москва продолжит работу на данном направлении.
В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.
По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, из-за атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.
Танкер остался на плаву, до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера.