Рябков: Россия постоянно заявляет Западу демарши по ситуации с безопасностью в Чёрном море

Россия регулярно на различных уровнях заявляет Западу демарши по поводу угроз безопасности в Чёрном море, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Демарши по той линии, которую проводят западники во главе с США и Великобританией в этой ситуации, проводятся постоянно на разных уровнях», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, Москва продолжит работу на данном направлении.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, из-за атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

Танкер остался на плаву, до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера.