ФРГ выдала россиянам около 32 тысяч национальных и 51 тысячу шенгенских виз с начала СВО
- РИА Новости
По информации РИА Новости, национальные визы выдаются на более длительный срок пребывания.
В МВД ФРГ уточнили, что к концу июня в Германии проживали более 301 тыс. граждан России.
Глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов ранее рассказал, в каких европейских странах россияне могут отдохнуть этим летом, учитывая существующие в связи с текущей обстановкой ограничения.