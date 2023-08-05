ФРГ выдала россиянам около 32 тысяч национальных и 51 тысячу шенгенских виз с начала СВО

Консульства ФРГ с начала спецоперации на Украине выдали россиянам около 32 тыс. национальных виз Германии и более 51 тыс. шенгенских виз, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные германского МИД.

РИА Новости

По информации РИА Новости, национальные визы выдаются на более длительный срок пребывания. В МВД ФРГ уточнили, что к концу июня в Германии проживали более 301 тыс. граждан России. Глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов ранее рассказал, в каких европейских странах россияне могут отдохнуть этим летом, учитывая существующие в связи с текущей обстановкой ограничения.