Во Франции заявили, что знали о «хрупкой ситуации» в Нигере накануне госпереворота

Спецслужбы Франции знали о нестабильном положении дел в Нигере, но причина госпереворота стала неожиданной, заявил агентству AFP министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

«Президент Мохамед Базум уже пережил попытку дестабилизации [обстановки в марте 2021 года]: мы знали, что ситуация была хрупкой. Может показаться неожиданным, что толчком к этому государственному перевороту послужили, прежде всего, личные разногласия», — цитирует его ТАСС.

Лекорню добавил, что власти Франции не признают правления мятежников. По его словам, Париж ориентируется на сотрудничество с легитимными представителями властей Нигера, в частности в военной сфере.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.