Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ, заявил глава отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей.

«С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словакии вынесла в общей сложности 35 решений, из них девять разрешающих и 26 не разрешающих нести военную службу в ВСУ», — приводит его слова местный портал teraz.sk.

Согласно действующему законодательству Словакии, её граждане могут вступить в иностранные ВС только с разрешения президента.

Ранее сообщалось, что трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло заняла должность одного из официальных представителей сил обороны Украины.

13 июля в ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов в Орловской области задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.