Геополитический обозреватель: Франции будет сложно свернуть военное присутствие в Нигере

Геополитический обозреватель Альфа Алади Койна заявил в беседе с RT France, что французским властям будет сложно свернуть военное присутствие в Нигере.

«Французской стороне действительно очень сложно просто взять и свернуть своё присутствие. Нужно отметить, что Нигер на настоящий момент является стратегическим партнёром Франции в регионе Сахель. Так же, как и США не могут свернуть своё присутствие безболезненно. Особенно стоит отметить, что Франция имеет свой экономический интерес в Нигере, который выражается в закупке урана», — отметил он.

Вместе с этим, по словам эксперта, французским властям рискованно и навязывать своё присутствие в Нигере на фоне роста панафриканских настроений на континенте.

«Однако, с другой стороны, навязывать своё военное присутствие независимому государству небезопасно для Франции. С некоторых пор абсолютно очевидно быстрое распространение такого явления, как панафриканизм, на всём африканском континенте, а в регионе Сахель в особенности, где население устало от французского присутствия, а на улицах можно видеть развевающиеся российские флаги. Можно сказать, что жители региона Сахель на сегодняшний день пытаются выступать против правительства Франции и проводимой политики, ничего не имея против самих французов», — указал обозреватель.

По его словам, в Нигере не намерены менять одного покровителя на другого, например западного на русского, а настроены на построение стратегического сотрудничества, чтобы бороться с террористическими группировками.

«Нельзя забывать о многочисленных жертвах в нашем регионе за последнее десятилетие. Именно поэтому мы хотим покончить с терроризмом, привлекая российскую сторону и других партнёров, чтобы вести борьбу с экстремистами», — заключил Койна.

Ранее сообщалось, что находящиеся у власти военнослужащие в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией. Вместе с этим глава МИД Франции Катрин Колонна заявила об отказе французских властей выводить свои войска из Нигера.