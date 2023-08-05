Посольство КНР попросило Россию расследовать нарушение прав китайских граждан на границе
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Отмечается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде и аннулировала туристические визы пяти китайским гражданам, которые хотели въехать в Россию на автомобиле.
«Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента», — приводит ТАСС сообщение дипмиссии.
Также в посольстве попросили уважать права граждан Китая.
Ранее стало известно, что визовый центр Китая откроется 8 августа в Санкт-Петербурге и будет уполномоченной организацией на приём документов и выдачу виз.