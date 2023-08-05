Бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас заявил, что причиной конфликта на Украине является утрата Америкой глобального господства и попытка Запада ослабить Россию.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам экс-капитана разведки, США движутся «от кризиса к кризису», а их долг превысил $32 трлн.

«В этом проблема: когда у вас есть кредитор, который не в состоянии выплатить свой долг, вот что происходит», — сказал Плас.

При этом он отметил, что Россию всегда хотели «поставить вне игры, разделить и победить её».

«Россия никогда не стремилась завоёвывать Украину, она не вторгалась в неё в 2014-м», — добавил Плас.

Ранее обозреватель South China Morning Post Питер Чанг заявил, что культурно-политическая война в США может разорвать страну изнутри.

Кроме того, в WSJ отметили, что российская экономика показала свою прочность перед санкциями Запада.