Захарова: посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должны открыться до конца года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытие дипломатических миссий России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должно состояться до конца года.

Об этом информирует РИА Новости.

«Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что сейчас Россия вместе со своими партнёрами приступает к обсуждению вопросов технического характера.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой.

Также, по словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.