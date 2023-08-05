Захарова: посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее должны открыться до конца года
Об этом информирует РИА Новости.
«Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года», — говорится в сообщении.
Захарова отметила, что сейчас Россия вместе со своими партнёрами приступает к обсуждению вопросов технического характера.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой.
Также, по словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.