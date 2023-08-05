Посол Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках России затягивать СВО до выборов в США
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«У СВО чёткие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения», — добавил Антонов.
При этом он отметил, что Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок киевскому режиму вооружений и поощрения его террористической деятельности.
Ранее Антонов заявил, что США пытаются отвлечь внимание, говоря о нарушении Россией обязательств по химоружию.