Посол Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках России затягивать СВО до выборов в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг утверждения о попытках России затягивать СВО до выборов в США и заявил, что действия Москвы не зависят от внутриполитических раскладов в Соединённых Штатах.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«У СВО чёткие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения», — добавил Антонов.

При этом он отметил, что Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок киевскому режиму вооружений и поощрения его террористической деятельности.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются отвлечь внимание, говоря о нарушении Россией обязательств по химоружию.