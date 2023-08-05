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Посол Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках России затягивать СВО до выборов в США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг утверждения о попытках России затягивать СВО до выборов в США и заявил, что действия Москвы не зависят от внутриполитических раскладов в Соединённых Штатах.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«У СВО чёткие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения», — добавил Антонов.

При этом он отметил, что Западу и прежде всего США следует осознать бесперспективность поставок киевскому режиму вооружений и поощрения его террористической деятельности.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются отвлечь внимание, говоря о нарушении Россией обязательств по химоружию.

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