Антонов: США пытаются отвлечь внимание, говоря о нарушении Россией обязательств по химоружию
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
«Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений», — сказал посол.
По его словам, в Вашингтоне «прекрасно знают», что Россия ликвидировала химарсенал ещё в 2017 году.
При этом, подчеркнул Антонов, администрация США долгие годы «кормила мировое сообщество обещаниями» уничтожить БОВ.
«Оправдывалась тем, что проводит «деактивацию» боеприпасов наиболее безопасными методами», — добавил посол.
Ранее Антонов заявил, что США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.
Также, по его словам, США уже давно нарушают дух и букву Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.