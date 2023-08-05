Антонов: США пытаются отвлечь внимание, говоря о нарушении Россией обязательств по химоружию

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются отвлечь внимание от собственных действий, выступая с утверждениями о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений», — сказал посол.

По его словам, в Вашингтоне «прекрасно знают», что Россия ликвидировала химарсенал ещё в 2017 году.

При этом, подчеркнул Антонов, администрация США долгие годы «кормила мировое сообщество обещаниями» уничтожить БОВ.

«Оправдывалась тем, что проводит «деактивацию» боеприпасов наиболее безопасными методами», — добавил посол.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка.

Также, по его словам, США уже давно нарушают дух и букву Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.