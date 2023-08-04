Глава Пентагона и министр обороны Польши обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак обсудили вопрос присутствия ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

Об этом информирует пресс-служба американского Минобороны.

Министры договорились внимательно отслеживать ситуацию.

Также они обсудили инцидент с якобы нарушением польского воздушного пространства 1 августа.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.