МИД России назвал лицемерием обвинения ЕС в адрес Нигера в нарушении свободы слова
- РИА Новости
Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в самом Евросоюзе периодически нарушают права журналистов и СМИ.
«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран — не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», — говорится в заявлении Захаровой, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Также она привела целый список случаев, когда в странах ЕС были заблокированы счета или останавливалось вещание российских медиакомпаний.
Ранее пресс-секретарь ЕС Набила Массрали заявила, что Европа осуждает запрет вещания французских каналов в Нигере, а также назвала эту меру нападением на свободу слова.