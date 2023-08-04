Заявление Евросоюза о том, что власти Нигера нарушают свободу слова и право на информацию, является проявлением патологического лицемерия.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в самом Евросоюзе периодически нарушают права журналистов и СМИ.

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран — не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», — говорится в заявлении Захаровой, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Также она привела целый список случаев, когда в странах ЕС были заблокированы счета или останавливалось вещание российских медиакомпаний.

Ранее пресс-секретарь ЕС Набила Массрали заявила, что Европа осуждает запрет вещания французских каналов в Нигере, а также назвала эту меру нападением на свободу слова.