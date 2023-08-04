В Кремле заявили об отсутствии данных о задержании в Польше гражданина Белоруссии
Кремль не имеет информации о задержании гражданина Белоруссии на территории Польши за якобы «шпионаж» в пользу России.
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, у нас нет никакой информации на этот счёт», — передаёт РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист был задержан в Польше по обвинению в шпионаже.
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