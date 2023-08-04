В Кремле заявили об отсутствии данных о задержании в Польше гражданина Белоруссии

Кремль не имеет информации о задержании гражданина Белоруссии на территории Польши за якобы «шпионаж» в пользу России.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет никакой информации на этот счёт», — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист был задержан в Польше по обвинению в шпионаже.