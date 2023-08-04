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ЕС назвал нападением на свободу слова прекращение вещания каналов Франции в Нигере

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Европейский союз осудил запрет вещания французских каналов в Нигере, а также назвал эту меру нападением на свободу слова.
ЕС назвал нападением на свободу слова прекращение вещания каналов Франции в Нигере
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает пресс-секретарь ЕС Набила Массрали в Twitter.

«Этот шаг является серьёзным нарушением права на свободу информации и свободу слова. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод», — говорится в сообщении.

France 24 утверждает, что со второй половины четверга в стране заблокировано вещание телеканалов France 24 и RFI. 

Ранее в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» российский президент Владимир Путин рассказал о преследованиях RT на Западе.

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