ЕС назвал нападением на свободу слова прекращение вещания каналов Франции в Нигере
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Об этом сообщает пресс-секретарь ЕС Набила Массрали в Twitter.
«Этот шаг является серьёзным нарушением права на свободу информации и свободу слова. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод», — говорится в сообщении.
France 24 утверждает, что со второй половины четверга в стране заблокировано вещание телеканалов France 24 и RFI.
Ранее в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» российский президент Владимир Путин рассказал о преследованиях RT на Западе.