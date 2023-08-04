ЕС назвал нападением на свободу слова прекращение вещания каналов Франции в Нигере

Европейский союз осудил запрет вещания французских каналов в Нигере, а также назвал эту меру нападением на свободу слова.

Об этом сообщает пресс-секретарь ЕС Набила Массрали в Twitter.

«Этот шаг является серьёзным нарушением права на свободу информации и свободу слова. ЕС решительно осуждает эти нарушения основных свобод», — говорится в сообщении.

France 24 утверждает, что со второй половины четверга в стране заблокировано вещание телеканалов France 24 и RFI.

Ранее в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» российский президент Владимир Путин рассказал о преследованиях RT на Западе.