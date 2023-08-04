Лавров предложил Западу попросить Зеленского рассказать о жизни русских на Украине

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предложил западным странам попросить украинского президента Владимира Зеленского рассказать о том, как русские люди и другие национальные меньшинства должны жить на Украине после «перемоги, на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений».