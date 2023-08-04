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Лавров предложил Западу попросить Зеленского рассказать о жизни русских на Украине

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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предложил западным странам попросить украинского президента Владимира Зеленского рассказать о том, как русские люди и другие национальные меньшинства должны жить на Украине после «перемоги, на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений».
Лавров предложил Западу попросить Зеленского рассказать о жизни русских на Украине
  • РИА Новости

Соответствующее заявление министра приводится в материале журнала «Международная жизнь».

«Уверен, это помогло бы многим неравнодушным странам Глобального Юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций», — уточнил министр.

Ранее проведённый газетой The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College poll опрос показал, что почти 40% граждан США не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине.

Также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон готов идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.

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