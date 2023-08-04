Лавров предложил Западу попросить Зеленского рассказать о жизни русских на Украине
- РИА Новости
Соответствующее заявление министра приводится в материале журнала «Международная жизнь».
«Уверен, это помогло бы многим неравнодушным странам Глобального Юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций», — уточнил министр.
Ранее проведённый газетой The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College poll опрос показал, что почти 40% граждан США не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине.
Также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон готов идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.