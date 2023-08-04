AFP: делегация ЭКОВАС покидает Нигер, не встретившись с главой мятежников

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидает Нигер, не встретившись с главой мятежников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление AFP.

Как указало французское агентство со ссылкой на источник в делегации, она «покинула страну, не встретившись ни с генералом Тчиани, ни с президентом Мохамедом Базумом».

Ранее мятежники, находящиеся у власти в Нигере, отозвали полномочия у четырёх послов республики.

Также стало известно, что находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией.