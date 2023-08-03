Military Watch: Су-35 доказали высокую эффективность в боях на Украине
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«Су-35... участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвёртого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — говорится в материале журнала Military Watch.
По словам автора, российские ВВС всё чаще используют эти самолёты для обеспечения превосходства в воздухе. В публикации признали, что Су-35 конкурентоспособны по ряду параметров.
Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат признал, что российский истребитель Су-35 является одним из лучших боевых самолётов.
По словам Игната, данный истребитель представляет угрозу для украинской армии.
«Ростех» передал Министерству обороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.