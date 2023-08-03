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Military Watch: Су-35 доказали высокую эффективность в боях на Украине

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Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность в ходе боевых действий на Украине, говорится в иностранной прессе.
Military Watch: Су-35 доказали высокую эффективность в боях на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Pavlov/Anadolu Agency

«Су-35... участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвёртого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — говорится в материале журнала Military Watch.

По словам автора, российские ВВС всё чаще используют эти самолёты для обеспечения превосходства в воздухе. В публикации признали, что Су-35 конкурентоспособны по ряду параметров.

Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат признал, что российский истребитель Су-35 является одним из лучших боевых самолётов.

По словам Игната, данный истребитель представляет угрозу для украинской армии.

«Ростех» передал Министерству обороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

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