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Внук экс-президента Египта Гамаля Абделя Насера высказался о причинах смерти дедушки

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Гамаль Абдель Насер — младший, внук экс-президента Египта Гамаля Абделя Насера, в эксклюзивном интервью RT высказался о причинах смерти дедушки.

«Я помню, что, когда я спросил своего отца касательно смерти Гамаля Абдель Насера, он мне сказал очень красивую вещь: «Единственная точная правда в жизни — это смерть, а всё остальное не точно, и мы никогда не будем знать об этом наверняка». Это очень важный момент, поскольку вскрытия тела не было, и нет точной подтверждённой информации касательно причины смерти, но единственная точная правда в жизни — это смерть», — отметил Абдель Насер — младший.

По его словам, в 1969 году его дедушка жаловался на своё здоровье в связи с сердечным приступом.

Также он заявил, что «было много и тех, кто пытался осуществить покушение на президента Гамаля Абдель Насера, что задокументировано в его книгах».

Абдель Насер — младший добавил, что вскрытие тела его дедушки не проводилось, так как этого не захотели члены его семьи.

Ранее сын Патриса Лумумбы Роланд заявил в эксклюзивном интервью RT, что Африка нуждается в России, а Россия — в Африке.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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