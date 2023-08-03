Замглавы МИД Вершинин провёл переговоры с главой ЮНКТАД о нормализации сельхозэкспорта России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по вопросам выполнения меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Собеседники обсудили вопросы выполнения меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, рассчитанного на три года, в контексте задач по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что сотрудники всемирной организации продолжают контактировать с Россией и Украиной по вопросам экспорта продовольствия и удобрений.