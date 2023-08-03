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Представитель президента ЮАР рассказал о результатах мирной миссии стран Африки по Украине

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Мирная миссия африканских стран по поиску путей урегулирования конфликта на Украине уже принесла значимые результаты.
Представитель президента ЮАР рассказал о результатах мирной миссии стран Африки по Украине
  • AP

Об этом рассказал представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, передаёт ТАСС.

Он отметил, что положительные результаты в первую очередь касаются детей, которые находятся в зоне боевых действий и обменов военнопленными.

По словам представителя, на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге было признано, что в реализации африканской мирной миссии имеется прогресс.

Ранее в МИД России заявили, что Москва продолжит диалог о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта с Китаем, Бразилией и странами Африки.

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