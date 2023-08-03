Представитель президента ЮАР рассказал о результатах мирной миссии стран Африки по Украине

Мирная миссия африканских стран по поиску путей урегулирования конфликта на Украине уже принесла значимые результаты.

Об этом рассказал представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, передаёт ТАСС.

Он отметил, что положительные результаты в первую очередь касаются детей, которые находятся в зоне боевых действий и обменов военнопленными.

По словам представителя, на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге было признано, что в реализации африканской мирной миссии имеется прогресс.

Ранее в МИД России заявили, что Москва продолжит диалог о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта с Китаем, Бразилией и странами Африки.