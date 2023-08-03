Представитель президента ЮАР рассказал о результатах мирной миссии стран Африки по Украине
- AP
Об этом рассказал представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, передаёт ТАСС.
Он отметил, что положительные результаты в первую очередь касаются детей, которые находятся в зоне боевых действий и обменов военнопленными.
По словам представителя, на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге было признано, что в реализации африканской мирной миссии имеется прогресс.
Ранее в МИД России заявили, что Москва продолжит диалог о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта с Китаем, Бразилией и странами Африки.