Депутат итальянского парламента пожаловался на зарплату в €4,7 тысячи

Итальянский депутат от оппозиционной Демократической партии Пьеро Фассино заявил, что зарабатывает в месяц €4718 на должности парламентария.

Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он высказался в ходе обсуждения внутреннего бюджета палаты депутатов и показал квитанцию, заявив, что зарплата не достигает огромных размеров.

«Это, конечно, хорошее пособие, но уж точно не «золотая» зарплата», — отметил накануне Фассино при обсуждении пожизненных выплат парламентариям.

Позднее он сообщил, что эта сумма составляет его зарплату уже после вычета налогов.

Ранее МИД Италии сообщил, что Рим не видит вмешательства Москвы в акции протестов в Нигере.