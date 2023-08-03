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Японские власти эвакуировали всех желающих покинуть Нигер граждан Японии

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Японские власти эвакуировали всех желающих покинуть Нигер граждан Японии на французских самолётах, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Об этом сообщает The Japan Times.

Уточняется, что все десять японских граждан, пожелавших эвакуироваться из пострадавшего от военного переворота Нигера, покинули территорию страны при содействии французских властей.

Япония продолжит прилагать максимальные усилия для обеспечения безопасности своих граждан, сказал Мацуно.

Ранее в МИД Франции заявили о завершении операции по эвакуации французских граждан из Нигера.

Также 2 августа сообщалось, что в Париже приземлился первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями.

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