В Норвегии прокомментировали попадание страны в список недружественных России стран
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По её словам, в Осло не удивлены этим решением, при этом, как она отметила, якобы нет оснований утверждать, что норвежская сторона ведёт себя недружественно по отношению к России.
«Как соседние страны, мы заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов», — цитирует её РИА Новости.
Уточняется, что внешнеполитическое ведомство Норвегии пока не получало официальной информации от российских властей по данному вопросу.
Ранее правительство России включило Норвегию в перечень недружественных стран.