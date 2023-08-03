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В Норвегии прокомментировали попадание страны в список недружественных России стран

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Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт прокомментировала телеканалу TV 2 попадание страны в список недружественных России государств.
В Норвегии прокомментировали попадание страны в список недружественных России стран
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

По её словам, в Осло не удивлены этим решением, при этом, как она отметила, якобы нет оснований утверждать, что норвежская сторона ведёт себя недружественно по отношению к России.

«Как соседние страны, мы заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство Норвегии пока не получало официальной информации от российских властей по данному вопросу.

Ранее правительство России включило Норвегию в перечень недружественных стран.

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