ЕС снял ограничения на импорт продуктов питания из Японии

Спустя 12 лет Евросоюз (ЕС) решил снять ограничения на импорт японских продуктов питания, которые были введены после аварии на Фукусимской атомной электростанции в 2011 году.

Об этом сообщает The Japan Times.

По мнению японских официальных лиц, данная мера станет своеобразным посланием странам, которые до сих пор ограничивают импорт японских продуктов питания.

Уточняется, что уже с четверга к поставкам, прибывающим в ЕС, не нужно будет прилагать сертификаты, удостоверяющие результат радиационной проверки и происхождение продукции, например к дикорастущим грибам и ряду морепродуктов из Японии.

Ранее стало известно, что правительство России окажет дополнительную поддержку импортёрам значимой продукции.