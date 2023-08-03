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ЕС снял ограничения на импорт продуктов питания из Японии

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Спустя 12 лет Евросоюз (ЕС) решил снять ограничения на импорт японских продуктов питания, которые были введены после аварии на Фукусимской атомной электростанции в 2011 году.
ЕС снял ограничения на импорт продуктов питания из Японии
  • AP
  • © Ahn Young-joon

Об этом сообщает The Japan Times.

По мнению японских официальных лиц, данная мера станет своеобразным посланием странам, которые до сих пор ограничивают импорт японских продуктов питания.

Уточняется, что уже с четверга к поставкам, прибывающим в ЕС, не нужно будет прилагать сертификаты, удостоверяющие результат радиационной проверки и происхождение продукции, например к дикорастущим грибам и ряду морепродуктов из Японии.

Ранее стало известно, что правительство России окажет дополнительную поддержку импортёрам значимой продукции.

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