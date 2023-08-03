ЕС снял ограничения на импорт продуктов питания из Японии
- AP
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Об этом сообщает The Japan Times.
По мнению японских официальных лиц, данная мера станет своеобразным посланием странам, которые до сих пор ограничивают импорт японских продуктов питания.
Уточняется, что уже с четверга к поставкам, прибывающим в ЕС, не нужно будет прилагать сертификаты, удостоверяющие результат радиационной проверки и происхождение продукции, например к дикорастущим грибам и ряду морепродуктов из Японии.
Ранее стало известно, что правительство России окажет дополнительную поддержку импортёрам значимой продукции.