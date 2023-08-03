Четыре человека пострадали в результате возгорания на ракетной базе на Тайване

В результате возгорания на военной базе Цзюпэн Тайваньского Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) четыре человека получили травмы, у одного из пострадавших ожоги 90% тела.

Эту информацию приводит Центральное информационное агентство острова.

Уточняется, что инцидент произошёл во время ликвидации специальных веществ, которые образуются при производстве топлива реактивных двигателей.

Пострадавших отправили в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения при взрыве на военной базе на Тайване.

Также 17 человек получили травмы в ходе взрыва на ярмарке в городе Цзяи на Тайване. Всего там находилось порядка 20 тыс. человек.