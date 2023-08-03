Четыре человека пострадали в результате возгорания на ракетной базе на Тайване
Эту информацию приводит Центральное информационное агентство острова.
Уточняется, что инцидент произошёл во время ликвидации специальных веществ, которые образуются при производстве топлива реактивных двигателей.
Пострадавших отправили в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения при взрыве на военной базе на Тайване.
Также 17 человек получили травмы в ходе взрыва на ярмарке в городе Цзяи на Тайване. Всего там находилось порядка 20 тыс. человек.