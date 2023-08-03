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Замначальника Генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию

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Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что заместитель начальника Генерального штаба Ирана намерен в середине августа посетить Россию, чтобы принять участие в Московской конференции по безопасности.

Об этом он рассказал РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли Иран принимать участие в конференции и форуме «Армия-2023».

«Иран будет представлен на уровне заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран», — указал дипломат.

Он также добавил, что в настоящий момент вопрос встреч с российскими высокопоставленными лицами в рамках данной поездки прорабатывается.

В июле замминистра обороны России Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны и логистики Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.

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