Замначальника Генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию
Об этом он рассказал РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли Иран принимать участие в конференции и форуме «Армия-2023».
«Иран будет представлен на уровне заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран», — указал дипломат.
Он также добавил, что в настоящий момент вопрос встреч с российскими высокопоставленными лицами в рамках данной поездки прорабатывается.
В июле замминистра обороны России Александр Фомин обсудил с заместителем министра обороны и логистики Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.