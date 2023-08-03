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Журналист Важеха назвал Польшу «лоховской страной» после вызова посла в МИД Украины

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Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в своих социальных сетях назвал Польшу «лоховской страной» после того, как МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого.

По его словам, данный шаг свидетельствует о вступлении отношений Украины и Польши в «новую фазу».

«И, конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель министра внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы и вызова польского посла в МИД Украины в связи с этим.

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