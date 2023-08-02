В полиции США опровергли информацию о вооружённом человеке в здании конгресса
Такое заявление сделал представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру, передаёт ТАСС.
По его словам, правоохранители не обнаружили в зданиях данное лицо, пострадавшие отсутствуют.
«Поступил звонок относительно вооружённого человека. Похоже, что это ложное сообщение. Пострадавших и стрелка не обнаружили», — сказал Кэру.
Ранее полиция Капитолия заявила об обысках в конгрессе США из-за информации о возможном присутствии внутри человека с оружием.