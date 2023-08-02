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Пентагон обсудил оборонное взаимодействие с МИД Китая

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Представители Пентагона и Министерства иностранных дел Китая провели обсуждения сотрудничества обеих стран в оборонной сфере.
Пентагон обсудил оборонное взаимодействие с МИД Китая
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Американскую сторону представлял помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер. Со стороны КНР в переговорах участвовал генеральный директор департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао.

Указывается, что Ратнер подтвердил готовность Пентагона держать открытыми каналы коммуникаций между китайскими и американскими военнослужащими.

В июле американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что санкции Соединённых Штатов в отношении главы Минобороны Китая Ли Шанфу не являются препятствием для диалога между военными двух стран.

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