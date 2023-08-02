Президент Бразилии заявил о необходимости поиска общего знаменателя в переговорах по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости поиска общего знаменателя в переговорах по Украине.

Об этом он сказал в ходе встречи с иностранными журналистами.

По его словам, данный вопрос уже обсуждался с главами разных стран, в том числе Индии, Китая, государств Латинской Америки и Африки.

Также Лула да Силва заявил, что его спецпредставитель уже ездил в Россию, на Украину и в Данию, а также будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии.

«Почему это важно? Потому что именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придёт время, можно добиться мира», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет приехать к бразильскому коллеге Луле да Силве и провести разговор с ним.