МИД Узбекистана сообщил о работе с Германией над совместными проектами

Германия и Узбекистан работают над рядом перспективных проектов, в том числе над вопросами временной трудовой миграции.

Об этом заявил глава ведомства Бахтиёр Саидов в официальном Telegram-канале.

Указывается, что министр иностранных дел Узбекистана и уполномоченный по вопросам миграции Федерального правительства Германии Иоахим Штамп провели переговоры в Ташкенте.

«Мы отметили высокую динамику расширяющегося сотрудничества. Германия входит в топ-10 торговых партнёров Узбекистана. Мы работаем над многими перспективными проектами, включая временную трудовую миграцию», — говорится в сообщении Саидова.

Ранее казахстанская компания QazaqGaz заявила, что планирует с октября начать транспортировку российского газа в Узбекистан.