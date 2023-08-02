МИД Узбекистана сообщил о работе с Германией над совместными проектами
- РИА Новости
Об этом заявил глава ведомства Бахтиёр Саидов в официальном Telegram-канале.
Указывается, что министр иностранных дел Узбекистана и уполномоченный по вопросам миграции Федерального правительства Германии Иоахим Штамп провели переговоры в Ташкенте.
«Мы отметили высокую динамику расширяющегося сотрудничества. Германия входит в топ-10 торговых партнёров Узбекистана. Мы работаем над многими перспективными проектами, включая временную трудовую миграцию», — говорится в сообщении Саидова.
Ранее казахстанская компания QazaqGaz заявила, что планирует с октября начать транспортировку российского газа в Узбекистан.