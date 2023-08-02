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CNBC: американские власти недовольны, что Киев проигнорировал советы США

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Власти Киева неоднократно игнорировали советы США относительно ведения боевых действий, это вызвало недовольство Вашингтона.
CNBC: американские власти недовольны, что Киев проигнорировал советы США
  • AFP

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

«США настоятельно рекомендуют Украине не делать определённых вещей, но Киев всё равно их делает, отмахиваясь от опасений американской стороны или не обращая на них внимания», —  утверждается в материале.

Также президент Украины Владимир Зеленский, по некоторым данным, возмутил некоторых союзников перед последним саммитом НАТО в Вильнюсе в июле. Он назвал «абсурдным» отсутствие сроков решения сложного вопроса о членстве в НАТО и «условий», которые должны быть выполнены до получения приглашения о вступлении.

Ранее заместитель министра внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы и вызова польского посла в МИД Украины в связи с этим.

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