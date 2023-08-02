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Захарова: США оправдали террористические методы Украины

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США своей реакцией на атаки беспилотников на Москву оправдали террористические методы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: США оправдали террористические методы Украины
  • РИА Новости

«Киевский режим совершает (атаки. — RT) на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада... По сути, США официально оправдали террористические методы... Ни слова осуждения», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа в Московской области было уничтожено два украинских беспилотника, ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.

В ночь на 30 июля в Минобороны России также заявили об отражении атак беспилотников ВСУ в Москве: один БПЛА противника был сбит силами ПВО, ещё два аппарата были подавлены средствами РЭБ и упали на территории комплекса «Москва-Сити».

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