Захарова: США оправдали террористические методы Украины

США своей реакцией на атаки беспилотников на Москву оправдали террористические методы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим совершает (атаки. — RT) на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада... По сути, США официально оправдали террористические методы... Ни слова осуждения», — сказала она.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 августа в Московской области было уничтожено два украинских беспилотника, ещё один был подавлен средствами РЭБ и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении БПЛА в столице.

В ночь на 30 июля в Минобороны России также заявили об отражении атак беспилотников ВСУ в Москве: один БПЛА противника был сбит силами ПВО, ещё два аппарата были подавлены средствами РЭБ и упали на территории комплекса «Москва-Сити».