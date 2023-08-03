Узнать больше

Вице-президент «Росатома» Банник рассказал о ходе строительства блока №7 Тяньваньской АЭС

Короткая ссылка
Вице-президент «Росатома» Алексей Банник рассказал о ходе строительства блока №7 Тяньваньской АЭС в Китае.

«В настоящее время на блоке №7 уже установлен купол здания реактора, под куполом смонтирован и налажен полярный кран. Таким образом, на площадке созданы все условия для того, чтобы начать монтаж основного оборудования», — заявил он.

По его словам, работы на блоке №7 опережают график.

«По плану он должен быть запущен в коммерческую эксплуатацию в конце 2026 года», — добавил Банник.

Ожидается, что первые киловатты электроэнергии блок №7 выдаст во второй половине 2026 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить