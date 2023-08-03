Вице-президент «Росатома» Банник рассказал о ходе строительства блока №7 Тяньваньской АЭС
«В настоящее время на блоке №7 уже установлен купол здания реактора, под куполом смонтирован и налажен полярный кран. Таким образом, на площадке созданы все условия для того, чтобы начать монтаж основного оборудования», — заявил он.
По его словам, работы на блоке №7 опережают график.
«По плану он должен быть запущен в коммерческую эксплуатацию в конце 2026 года», — добавил Банник.
Ожидается, что первые киловатты электроэнергии блок №7 выдаст во второй половине 2026 года.