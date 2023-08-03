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«Росатом»: корпус реактора блока №7 Тяньваньской АЭС прибыл на стройплощадку в Китай

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Вице-президент «Росатома» Алексей Банник заявил, что корпус реактора ВВЭР-1200, изготовленный в России, доставили на стройплощадку Тяньваньской АЭС в Китае.

«Корпус реактора блока №7 Тяньваньской АЭС прибыл на площадку сооружения атомной станции. В июне он был отгружен из порта Санкт-Петербург. Путь по морю занял примерно два месяца», — рассказал он.

По его словам, также были доставлены четыре парогенератора, три корпуса главных циркуляционных насосов и барботер.

Он уточнил, что в соответствии с контрактными обязательствами российская сторона в ходе реализации проекта АЭС «Тяньвань» обеспечивает поставку оборудования для «ядерного острова» станции, его шеф-монтаж и шеф-наладку.

Банник добавил, что корпус реактора, который был изготовлен в России, сегодня прибыл на стройплощадку и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение.

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