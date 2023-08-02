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МИД Южной Кореи призвал своих граждан покинуть Нигер

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Министерство иностранных дел Южной Кореи призвало своих граждан покинуть Нигер.
МИД Южной Кореи призвал своих граждан покинуть Нигер
  • AP

Об этом объявило ведомство на своём сайте.

Уточняется, что Южная Корея подняла уровень опасности нахождения в Нигере до третьего, что означает настоятельную рекомендацию для всех граждан Южной Кореи незамедлительно покинуть эту страну.

МИД также призывает всех южнокорейских граждан, собирающихся в ближайшее время отправиться в Нигер, отменить поездку.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа

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