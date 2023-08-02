МИД Южной Кореи призвал своих граждан покинуть Нигер

Министерство иностранных дел Южной Кореи призвало своих граждан покинуть Нигер.

Об этом объявило ведомство на своём сайте.

Уточняется, что Южная Корея подняла уровень опасности нахождения в Нигере до третьего, что означает настоятельную рекомендацию для всех граждан Южной Кореи незамедлительно покинуть эту страну.

МИД также призывает всех южнокорейских граждан, собирающихся в ближайшее время отправиться в Нигер, отменить поездку.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.