МИД Южной Кореи призвал своих граждан покинуть Нигер
- AP
Об этом объявило ведомство на своём сайте.
Уточняется, что Южная Корея подняла уровень опасности нахождения в Нигере до третьего, что означает настоятельную рекомендацию для всех граждан Южной Кореи незамедлительно покинуть эту страну.
МИД также призывает всех южнокорейских граждан, собирающихся в ближайшее время отправиться в Нигер, отменить поездку.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.