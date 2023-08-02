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В МИД России напомнили, что Украина де-юре осталась в составе СНГ

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Де-юре Украина остаётся в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, заявил глава департамента стран Содружества МИД России Микаэл Агасандян.
В МИД России напомнили, что Украина де-юре осталась в составе СНГ
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остаётся в составе организации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Агасандяна, в отношении Украины продолжают действовать свыше 150 международных договоров по линии СНГ, хотя Киев фактически не участвует в работе Содружества и денонсировал порядка 80 соглашений.

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

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