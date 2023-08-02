В МИД России напомнили, что Украина де-юре осталась в составе СНГ

Де-юре Украина остаётся в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, заявил глава департамента стран Содружества МИД России Микаэл Агасандян.

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остаётся в составе организации», — цитирует его РИА Новости.

По словам Агасандяна, в отношении Украины продолжают действовать свыше 150 международных договоров по линии СНГ, хотя Киев фактически не участвует в работе Содружества и денонсировал порядка 80 соглашений.

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.