В МИД России напомнили, что Украина де-юре осталась в составе СНГ
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«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остаётся в составе организации», — цитирует его РИА Новости.
По словам Агасандяна, в отношении Украины продолжают действовать свыше 150 международных договоров по линии СНГ, хотя Киев фактически не участвует в работе Содружества и денонсировал порядка 80 соглашений.
Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.
В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.