Эксперт Асан Ян Ук: Япония нарастит ракетные возможности для борьбы с Пекином, а не с КНДР
Об этом информирует РИА Новости.
По словам эксперта, Токио рассматривает деятельность Китая рядом с островами Сенкаку (Дяоюйдао) и даже с Окинавой как военную угрозу.
«Северокорейская ядерная угроза — это с большой долей вероятности лишь предлог для накапливания сил против Китая», — добавил Асан Ян Ук.
Ранее в Институте по делам Японии при МИД КНДР заявили, что Токио пытается превратить страну в военную державу под предлогом «окружающих угроз».
Также в Минобороны Японии отметили, что КНДР уже может нанести ядерный удар по стране.