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Эксперт Асан Ян Ук: Япония нарастит ракетные возможности для борьбы с Пекином, а не с КНДР

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Научный сотрудник южнокорейского Института политических исследований Асан Ян Ук заявил, что Япония использует ядерные угрозы со стороны КНДР как предлог для получения возможностей нанесения ракетных контрударов для борьбы с Китаем.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам эксперта, Токио рассматривает деятельность Китая рядом с островами Сенкаку (Дяоюйдао) и даже с Окинавой как военную угрозу.

«Северокорейская ядерная угроза — это с большой долей вероятности лишь предлог для накапливания сил против Китая», — добавил Асан Ян Ук.

Ранее в Институте по делам Японии при МИД КНДР заявили, что Токио пытается превратить страну в военную державу под предлогом «окружающих угроз».

Также в Минобороны Японии отметили, что КНДР уже может нанести ядерный удар по стране.

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