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МВД Венгрии: Вашингтон мстит Будапешту за несговорчивость

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Венгерские власти считают, что США стремились отомстить венграм, когда принимали решение об ужесточении условий безвизового въезда на американскую территорию.
МВД Венгрии: Вашингтон мстит Будапешту за несговорчивость
  • Gettyimages.ru

Об этом заявило Министерство внутренних дел Венгрии, передаёт информационное агентство MTI.

Утверждается, что американская сторона потребовала от Будапешта информацию о венграх, которые находятся в других странах и имеют двойное гражданство. Однако Венгрия отказала Вашингтону в этих сведениях, так как их передача кому-либо поставила бы под угрозу безопасность граждан за рубежом.

«Именно поэтому администрация [президента США] Джо Байдена сейчас мстит венграм», — сказано в заявлении.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Северной Кореи.

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