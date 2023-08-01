МВД Венгрии: Вашингтон мстит Будапешту за несговорчивость
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Об этом заявило Министерство внутренних дел Венгрии, передаёт информационное агентство MTI.
Утверждается, что американская сторона потребовала от Будапешта информацию о венграх, которые находятся в других странах и имеют двойное гражданство. Однако Венгрия отказала Вашингтону в этих сведениях, так как их передача кому-либо поставила бы под угрозу безопасность граждан за рубежом.
«Именно поэтому администрация [президента США] Джо Байдена сейчас мстит венграм», — сказано в заявлении.
Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Северной Кореи.