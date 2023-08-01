МВД Венгрии: Вашингтон мстит Будапешту за несговорчивость

Венгерские власти считают, что США стремились отомстить венграм, когда принимали решение об ужесточении условий безвизового въезда на американскую территорию.

Об этом заявило Министерство внутренних дел Венгрии, передаёт информационное агентство MTI.

Утверждается, что американская сторона потребовала от Будапешта информацию о венграх, которые находятся в других странах и имеют двойное гражданство. Однако Венгрия отказала Вашингтону в этих сведениях, так как их передача кому-либо поставила бы под угрозу безопасность граждан за рубежом.

«Именно поэтому администрация [президента США] Джо Байдена сейчас мстит венграм», — сказано в заявлении.

Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Северной Кореи.