США готовы провести несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН в августе
- AP
Такое заявление сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.
В августе председательство в СБ ООН перейдёт к представителям США.
«Мы без колебаний созовём дополнительные заседания [по Украине], а также по другим вопросам международного мира и безопасности в течение месяца в случае необходимости», — добавила Томас-Гринфилд.
Ранее в ООН потребовали прекратить любые атаки на гражданские объекты после ударов украинских дронов по Москве.