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США готовы провести несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН в августе

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США готовы провести в августе дополнительные заседания по Украине в Совете Безопасности ООН.
США готовы провести несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН в августе
  • AP

Такое заявление сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.

В августе председательство в СБ ООН перейдёт к представителям США.

«Мы без колебаний созовём дополнительные заседания [по Украине], а также по другим вопросам международного мира и безопасности в течение месяца в случае необходимости», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее в ООН потребовали прекратить любые атаки на гражданские объекты после ударов украинских дронов по Москве.

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