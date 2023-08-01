США готовы провести несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН в августе

США готовы провести в августе дополнительные заседания по Украине в Совете Безопасности ООН.

Такое заявление сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет ТАСС.

В августе председательство в СБ ООН перейдёт к представителям США.

«Мы без колебаний созовём дополнительные заседания [по Украине], а также по другим вопросам международного мира и безопасности в течение месяца в случае необходимости», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее в ООН потребовали прекратить любые атаки на гражданские объекты после ударов украинских дронов по Москве.