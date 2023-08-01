В сенате США предложили выделить $1,1 млрд на помощь энергосектору Украины

Американские сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект, который предусматривает направление $1,88 млрд на работы по восстановлению энергетического сектора Украины и разрыв экономических связей между Россией и восточноевропейскими странами.

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберта Менендеса.

Утверждается, что законопроект направлен на то, чтобы привлечь американские инвестиции в энергетическую инфраструктуру Украины, а также «укрепить энергобезопасность Восточной Европы».

При этом на поддержку украинского энергосектора предполагается использовать $1,1 млрд, а не менее $500 млн планируется отправить на «сокращение зависимости восточноевропейских стран от российских поставок».

Ранее сообщалось, что почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Украине.