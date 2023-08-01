Швеция направит €1 млрд в инновационный фонд НАТО

Министерство обороны Швеции объявило, что после вступления в НАТО страна присоединится к инновационному фонду альянса и сделает взнос в размере €1 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что в качестве члена НАТО Швеция будет способствовать укреплению альянса как за счёт своего геостратегического положения и военного потенциала, так и за счёт активно развивающейся отрасли безопасности и обороны, стимулирующей внедрение инноваций и разработку передовых технологий.

«Это станет возможным благодаря участию в инновационном фонде НАТО», — добавил он.

Ранее политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв поделился мнением, что платить за вступление Швеции в военно-политический блог НАТО придётся Евросоюзу (ЕС).

Также в Хельсингборге на юге Швеции 12 июля прошла манифестация с сожжением Устава НАТО.