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Индийское издание Hindustan Times рассказало о подвиге российского танка в бою с ВСУ

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Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвящённый захвату российскими военными БМП CV90 шведского производства в зоне СВО.

«Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья», — отмечается в видео.

Речь идёт о пяти машинах MRAP M1224 MaxxPro американского производства и как минимум двух украинских танках. 

Отмечается, что российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вёл огонь по позициям ВСУ.

Ранее дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина.

Также в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Харьковской области.

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