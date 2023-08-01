Индийское издание Hindustan Times рассказало о подвиге российского танка в бою с ВСУ

Индийское издание Hindustan Times опубликовало видеосюжет, посвящённый захвату российскими военными БМП CV90 шведского производства в зоне СВО.

«Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья», — отмечается в видео.

Речь идёт о пяти машинах MRAP M1224 MaxxPro американского производства и как минимум двух украинских танках.

Отмечается, что российский танк использовал лесополосу для укрытия и постоянно вёл огонь по позициям ВСУ.

Ранее дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина.

Также в Минобороны заявили, что ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Харьковской области.