В Госдепе заявили, что не поощряют ВСУ наносить удары за пределами Украины

Вашингтон не поощряет действия Киева, однако не диктует Украине о том, как ей поступать.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер после атак украинских дронов по Москве.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины. Но, как мы говорили много раз, это Украине решать», — отметил Миллер.

Кроме того, он не стал отвечать на попытку журналиста уточнить позицию на фоне того, что США отправляют Украине оружие.

Ранее украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях «IQ-квартала» в Москве.