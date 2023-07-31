Узнать больше

В Госдепе заявили, что не поощряют ВСУ наносить удары за пределами Украины

Короткая ссылка
Вашингтон не поощряет действия Киева, однако не диктует Украине о том, как ей поступать.
В Госдепе заявили, что не поощряют ВСУ наносить удары за пределами Украины
  • AP

Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер после атак украинских дронов по Москве.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины. Но, как мы говорили много раз, это Украине решать», — отметил Миллер.

Кроме того, он не стал отвечать на попытку журналиста уточнить позицию на фоне того, что США отправляют Украине оружие.

Ранее украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях «IQ-квартала» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить