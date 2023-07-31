Российские поставщики по межправсоглашениям смогут зачислять валюту на зарубежные счета
- РИА Новости
Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.
«Пункт 1 дополнить словами «и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.
В феврале глава государства освободил российских экспортёров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках.