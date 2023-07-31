Российские поставщики по межправсоглашениям смогут зачислять валюту на зарубежные счета

Экспортёры смогут зачислять валютную выручку на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям в банках за пределами России.

Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

«Пункт 1 дополнить словами «и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

В феврале глава государства освободил российских экспортёров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках.