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Число заключённых в тюрьмах Франции достигло исторического максимума

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Франция обновила исторический рекорд по числу заключённых в тюрьмах, оно достигло 74,5 тыс. человек, сообщает AFP.
Число заключённых в тюрьмах Франции достигло исторического максимума
  • Gettyimages.ru

«Согласно официальным данным Министерства юстиции, опубликованным в понедельник, во французских тюрьмах содержится в общей сложности 74 513 человек, заключённых по данным на 1 июля. В предыдущем месяце их было 73 699», — говорится в сообщении.

Как утверждает Le Parisien, таким образом Франция «в шестой раз за несколько месяцев побила свой рекорд по количеству заключённых».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 19 июля заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране.

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