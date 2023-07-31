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Antitheto: Минобороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт

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Министерство национальной обороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт.
Antitheto: Минобороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет новостной портал antitheto.gr.

Отмечается, что ведомство опубликовало фотографии карт, «которые заместитель министра рассматривает во время «проверки» одного из объектов».

После этого Минобороны разослало исправленную версию публикации.

Ранее телеканал ERT сообщал, что в районе греческого города Неа-Анхиалос загорелся склад с боеприпасами.

В результате ЧП пострадали несколько человек.

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